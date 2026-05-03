Burak Yılmaz eski takımına teknik direktör olarak geri dönebilir!

Trendyol Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yi çalıştıran teknik direktör Burak Yılmaz hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Lille, 2020-21 sezonunda takımını oyuncu olarak şampiyonluğa taşıyan isimlerden Burak Yılmaz'ı takımın başına getirmeyi planlıyor.

40 yaşındaki teknik adama, Belçika ve Fransa'dan farklı kulüplerin de teklif götürmeyi planladığı aktarıldı.

KONTRATI BU YAZ SONA ERİYOR

Fransız ekibi, Ligue 1'in bitimine 3 hafta kala 57 puanla 4. sırada bulunurken teknik direktör Bruno Genesio'nun Lille ile olan kontratının bu yaz sona ereceği hatırlatıldı.

