Premier Lig’de sezonun kaderini etkileyebilecek önemli maçlardan biri futbolseverleri bekliyor. Aston Villa ile Tottenham Hotspur, 35. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Aston Villa, Şampiyonlar Ligi potasına tutunmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Tottenham ise deplasmanda alacağı puanlarla ligde rahat bir konuma gelmeyi hedefliyor. “Aston Villa maçı ne zaman?”, “Tottenham maçı saat kaçta?” ve “hangi kanalda canlı yayınlanacak?” soruları maç öncesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Villa Park’ta oynanacak bu kritik mücadele, yüksek tempo ve büyük heyecan vaat ediyor.

Aston Villa - Tottenham maçı canlı anlatım linki için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 35. hafta heyecanı sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Aston Villa, sahasında Tottenham Hotspur ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi hedefini sürdüren Aston Villa, taraftarı önünde kritik bir galibiyet ararken; Tottenham ise alt sıralardan uzaklaşmak için deplasmanda puan ya da puanlar hedefliyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği "Aston Villa maçı saat kaçta?" ve "Tottenham maçı hangi kanalda?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Mücadele, Villa Park'ta oynanacak ve Türkiye'de Premier Lig yayıncı kuruluşu üzerinden canlı yayınlanacak.

ASTON VILLA - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Aston Villa - Tottenham maçı bugün 21:00'de oynanacak.

ASTON VILLA - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 3 kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa muhtemel 11: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Tielemans, Bogarde, Bailey, Rogers, Sancho, Watkins

Tottenham Hotspur muhtemel 11: Kinsky, Porro, Danso, Van de Ven, Udogie, Bentancur, Palhinha, Kolo Muani, Gallagher, Tel, Richarlison

ASTON VILLA - TOTTENHAM MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ