Serie A'nın 35. haftasında Bologna ile Cagliari karşı karşıya geliyor. 48 puanla 9. sırada yer alan ev sahibi Bologna, taraftarı önünde kazanarak ilk 8 yarışına yeniden dahil olmak istiyor. Geçtiğimiz hafta güçlü rakiplerine karşı dirençli performans sergileyen ekip, üst sıralara tırmanmak için bu maçı kazanmak zorunda. Öte yandan 36 puanla 16. basamakta bulunan Cagliari, küme düşme hattıyla arasındaki 8 puanlık farkı korumaya çalışıyor. Zorlu Bologna deplasmanından puan çıkarmak isteyen konuk ekip, ligde kalma mücadelesinde rahat bir nefes almayı hedefliyor. Bologna - Cagliari maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.

İtalya'da sezonun finaline dört hafta kala, Bologna'nın tarihi meydanlarından Renato Dall'Ara'da heyecan doruğa çıkıyor. Ev sahibi, bu sezon sergilediği istikrarlı futbolla orta sıraların en güven veren ekiplerinden biri olmayı başardı. 48 puanla Avrupa potasının hemen gerisinde yer alan Bologna, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sezonu mümkün olan en üst sırada bitirmek niyetinde. Konuk ekip cephesinde ise her puan altın değerinde. 36 puanla 16. sırada yer alan Ada temsilcisi, düşme potasındaki Lecce ve Cremonese'nin ensesinde hissettiği baskıyı azaltmak için deplasmanda disiplinli bir oyun kurguluyor. İşte Bologna-Cagliari maçının detayları!

Bologna-Cagliari MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 35. haftasındaki kritik Bologna-Cagliari randevusu 3 Mayıs Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 13.30'da yapılacak.

Bologna-Cagliari MAÇI HANGİ KANALDA?

Bologna-Cagliari maçı S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.