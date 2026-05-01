Leeds United, Elland Road'da Burnley'i ağırlayacağı kritik maçta kümede kalma hesaplarını netleştirmek istiyor. Premier Lig'de 40 puanla 15. sırada bulunan ev sahibi ekip, son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyerek çıkışa geçti. Daniel Farke yönetimindeki Leeds, taraftarının desteğiyle matematiksel olarak ligde kalışı garantilemek için sahaya çıkacak. Karşısında ise Manchester City mağlubiyetiyle Championship'e düşüşü kesinleşen Burnley yer alacak. 19. sıradaki konuk ekip, ligden düşmesi kesinleşmesine rağmen prestij mücadelesi verecek. Futbolseverlerin merakla beklediği iki takım arasındaki mücadele haberimizde!

Leeds United-Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiliz futbolunun en ateşli stadyumlarından biri olan Elland Road, duygusal ve stratejik açıdan zıt kutupların mücadelesine sahne olacak. Leeds United, geçtiğimiz hafta sonu Chelsea'ye karşı oynadığı FA Cup yarı finalindeki 1-0'lık mağlubiyetin hayal kırıklığını ligde telafi etmek niyetinde. Daniel Farke yönetiminde ligin son bölümünde müthiş bir direnç gösteren ev sahibi, son 5 maçlık yenilmezlik serisiyle alt sıralardan uzaklaşmayı başardı. Diğer tarafta ise Burnley için hüzünlü bir veda süreci başlıyor. Scott Parker yönetimindeki konuk ekip, sezonun bitimine 4 hafta kala matematiksel olarak ligden düşerek Championship'e geri döndü. Son 8 lig maçında galibiyet alamayan Burnley, üzerindeki baskının kalkmasıyla Elland Road'da sürpriz bir sonuç alarak taraftarına bir nebze de olsa teselli vermek istiyor. İşte Leeds United-Burnley maçının detayları!

Leeds United-Burnley MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 35. haftasındaki kritik Leeds United-Burnley randevusu 1 Mayıs Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.

Leeds United-Burnley MAÇI HANGİ KANALDA?

Elland Road Stadyumu'nda oynanacak Leeds United-Burnley maçı beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Leeds United-Burnley MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leeds United: Darlow; Rodon, Bijol, Struijk; Bogle, Ampadu, Tanaka, Justin; Aaronson, Okafor; Calvert-Lewin

Burnley: Dubravka; Walker, Ekdal, Humphreys, Esteve, Hartman; Tchaouna, Ward-Prowse, Laurent, Anthony; Flemming