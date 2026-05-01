CANLI YAYIN | Pisa-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Serie A'da kritik bir düşme maçı yaşanıyor. 18 puanla son sırada yer alan Pisa, 29 puanla 17. sıradaki Lecce'yi konuk ediyor. Ev sahibi ekip için bu maç adeta final niteliğinde; kaybederlerse Serie B'ye düşmeleri neredeyse kesinleşecek. 11 puanlık farkla küme düşme hattının dibindeki Pisa, mucize arıyor. Lecce ise deplasmandan alacağı galibiyetle rahat nefes almak ve düşme korkusunu uzaklaştırmak istiyor. Her iki takım için de hayati önem taşıyan bu mücadelede kazanan taraf, ligde kalma şansını güçlendirecek. İtalya Serie A'nın 35. haftasındaki bu kritik karşılaşmanın detayları, maç saati ve yayın bilgileri haberimizde!