Bayern Münih’ten tarihi geri dönüş!

Almanya Bundesliga’nın 31. haftasında Mainz ile Bayern Münih arasında oynanan mücadele, futbolseverlere bir geri dönüş hikayesi sundu.

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Mainz ile Bayern Münih arasında oynanan mücadele, futbolseverlere bir geri dönüş hikayesi sundu. Mewa Arena'daki karşılaşmayı Bayern Münih, 4-3'lük skorla kazandı.

Ev sahibi Mainz maça etkili başladı. 15. dakikada Dominik Kohr'un golüyle öne geçen Mainz, 29. dakikada Paul Nebel'in fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı. İlk yarının uzatma dakikalarında sahneye çıkan Sheraldo Becker, skoru 3-0'a getirerek takımını soyunma odasına rahat bir üstünlükle götürdü.

TARİHİ GERİ DÖNÜŞ!

Ancak ikinci yarıda sahada bambaşka bir Bayern Münih vardı. Şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden konuk ekip, 53. dakikada Nicolas Jackson'ın golüyle geri dönüşün sinyalini verdi. Baskısını artıran Bayern, 73. dakikada Michael Olise ile farkı bire indirdi. 80. dakikada Jamal Musiala'nın golüyle eşitliği sağlayan Bayern Münih, yalnızca üç dakika sonra Harry Kane'in golüyle 4-3 öne geçerek tarihi bir geri dönüşe imza attı.

REKORUNU GELİŞTİRDİ!

Son düdükle birlikte Bayern Münih puanını 82'ye yükseltirken, ligdeki gol sayısını da 113'e çıkararak rekorunu geliştirdi. Mainz ise 34 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih sahasında Heidenheim'i ağırlayacak. Mainz ise deplasmanda St. Pauli ile karşı karşıya gelecek.