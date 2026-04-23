İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Lamine Yamal'ın sol arka üst bacak kas grubunda sakatlık tespit edildiğini ve yıldız futbolcunun sezonu kapattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan testler sonucu, Lamine Yamal'ın sol bacağında hamstring yaralanması (biceps femoris kası) olduğu doğrulanmıştır. Oyuncu, konservatif bir tedavi planını takip edecektir. Lamine Yamal, sezonun kalanını kaçıracak ve Dünya Kupası için oynayabilir durumda olması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.