İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Lamine Yamal'ın sol arka üst bacak kas grubunda sakatlık tespit edildiğini ve yıldız futbolcunun sezonu kapattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan testler sonucu, Lamine Yamal'ın sol bacağında hamstring yaralanması (biceps femoris kası) olduğu doğrulanmıştır. Oyuncu, konservatif bir tedavi planını takip edecektir. Lamine Yamal, sezonun kalanını kaçıracak ve Dünya Kupası için oynayabilir durumda olması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.
The tests carried out have confirmed that first-team player Lamine Yamal has a hamstring injury in his left leg (biceps femoris muscle).— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2026
The player will follow a conservative treatment plan. Lamine Yamal will miss the remainder of the season, and he is expected to be available… pic.twitter.com/8UU4Bg9bDh