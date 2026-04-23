Stuttgart-Freiburg maç bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Kupası'nda finalin ikinci sahibi belli oluyor! Bundesliga'nın iki güçlü ekibi Stuttgart ve Freiburg, yarı finalde tarihi bir mücadeleye hazırlanıyor. Stuttgart Arena'da oynanacak kritik karşılaşmada kazanan taraf, Berlin'deki finalde Bayern Münih ile kupayı kaldırma şansı yakalayacak. Çeyrek finalde Hertha Berlin'i eleyen Freiburg, kulüp tarihinde sadece ikinci kez finale yükselme fırsatını yakaladı ve bu başarıyı taçlandırmak istiyor. Ev sahibi Stuttgart ise Holstein Kiel'i geride bırakarak yarı finale yükselmişti. Her iki takım için de sezonun en önemli maçlarından biri olacak bu karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük ilgiyle bekleniyor. Peki Stuttgart-Freiburg yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar!