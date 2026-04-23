İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, milli oyuncu Arda Güler'in sağ bacağındaki biseps femoris kasında bir kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

Eflatun beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından bugün oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda, sağ bacağındaki uyluk kasında (biceps femoris) bir kas zedelenmesi teşhis edildi. Arda'nın iyileşme süreci takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Arda Güler'in sezonun geri kalanında forma giymesinin zor olduğu ve 21 yaşındaki futbolcunun 2026 Dünya Kupası için geri dönmeye odaklanacağı belirtildi.

Arda, bu sezon tüm kulvarlarda 50 maça çıktı ve 6 gol attı.