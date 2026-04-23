Real Oviedo-Villarreal maçı canlı yayın: Saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga'nın 27 puanla son sırasındaki Real Oviedo, 61 puanla 3. sıradaki Villarreal'i konuk ediyor. Kümede kalma mücadelesi veren Oviedo, son haftalarda çıkış yakalayarak dört maçta üç galibiyet aldı ve düşme hattıyla arasındaki farkı yedi puana indirdi. Geçen hafta Celta Vigo deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyet, takımın moralini zirveye taşıdı. Karşı tarafta ise Avrupa kupalarına katılım hedefleyen Villarreal, üçüncülük koltuğunu korumak için bu kritik deplasmanı kazanmak zorunda. Atletico Madrid'in baskısını hisseden Villarreal'in, zorlu Oviedo deplasmanından puan kaybetmeden dönme planları var. Her iki takım için de kritik öneme sahip mücadelenin tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde!