Fransa Kupası yarı finalinde dev kapışma start alıyor. Strasbourg, 25 yıllık hasrete son vermek için sahaya çıkıyor. 2001'den beri ilk kez finale bu kadar yaklaşan ev sahibi ekip, Stade de la Meinau'da taraftarının desteğiyle tarihi bir adım atmak istiyor. Karşısında ise son lig maçında aldığı galibiyetle morali yüksek Nice var. Çeyrek finalde Lorient'i penaltılarda eleyen Güney ekibi, 2022'de yaşadığı final tecrübesini bu kez şampiyonlukla taçlandırmayı planlıyor. Her iki takım için de sezonun en kritik maçı olacak bu mücadelede, finale yükselen taraf 2025 Fransa Kupası'nın sahibi olma yolunda büyük avantaj elde edecek. İşte Strasbourg-Nice maçının detayları!