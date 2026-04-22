PSG-Nantes maçı ne zaman? Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Paris Saint-Germain, bugün sahasında düşme hattındaki FC Nantes ile karşı karşıya geliyor. 63 puanla zirvede yer alan PSG, en yakın rakibi Lens'le arasındaki farkı korumak için sahada kayıp vermeyi göze alamıyor. Luis Enrique yönetimindeki yıldız kadro, 20 puanla 17. sırada bulunan ve düşme tehlikesiyle boğuşan Nantes'e karşı galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Öte yandan konuk ekip Nantes, Paris deplasmanından puan ya da puanlar çıkararak ligde kalma mücadelesine ivme kazandırmayı hedefliyor. Fransa futbolunun dev kulübü ile küme düşme tehlikesi yaşayan takım arasındaki kritik mücadele, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. PSG - Nantes maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.