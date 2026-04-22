Barcelona-Celta Vigo maç bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FC Barcelona, La Liga'da şampiyonluğa giden yolda kritik bir virajda. Zirvede 79 puanla liderliğini sürdüren Katalanlar, 44 puanlı Celta Vigo'yu ağırlıyor. Hansi Flick yönetiminde son yedi maçta üst üste galibiyet alan Barça, bu seriyi sekize çıkararak kupaya uzanan mesafeyi kısaltmak istiyor. Avrupa kupaları için mücadele eden Celta Vigo ise sürpriz peşinde. İlk yarıda Barcelona deplasmanda 4-2'lik skorla kazanmıştı. Maç saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde.