Atalanta-Lazio maçı CANLI İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Kupası yarı final rövanşında dev mücadelesi için nefesler tutuldu! Atalanta ile Lazio, finale giden bilet için New Balance Arena'da karşı karşıya geliyor. Roma'daki ilk maçta 2-2'lik eşitliğin ardından her iki takım da avantaj peşinde. Ev sahibi Atalanta, saha avantajını kullanarak iki kez geriye düştüğü ilk maçın rövanşını almak istiyor. Ligde Napoli'yi yenen Lazio ise kupadaki tecrübesiyle rakibini elemeyi hedefliyor. Kazanan takım, İtalya Kupası finalinde Inter veya Como ile karşılaşacak. İtalyan futbolunun taktiksel derinliğinin ve rekabet gücünün sergileneceği bu kritik mücadelede hangi takım finale yükselecek? Maçın tüm detayları, muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri haberimizde.