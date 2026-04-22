Almanya Kupası yarı finalinde Bayer Leverkusen ile Bayern Münih, BayArena'da karşı karşıya geldi. Mücadelede üstün bir performans sergileyen konuk ekip Bayern Münih, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak finale yükseldi.
Karşılaşmanın ilk golü 22. dakikada Harry Kane'den geldi. Mücadelenin büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutan Bayern, uzatma dakikalarında farkı artırdı. 90+3. dakikada sahneye çıkan Luis Diaz, attığı golle skoru belirledi.
Bu sonuçla Bayern Münih adını finale yazdırırken, Bayer Leverkusen turnuvaya yarı finalde veda etti.
Bayern Münih'in finaldeki rakibi ise Stuttgart ile Freiburg arasında 23 Nisan Perşembe günü oynanacak yarı final karşılaşmasının ardından belli olacak.