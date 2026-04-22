Elche-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga'da kritik bir hafta sonu maçında Atletico Madrid, Elche deplasmanına çıkıyor. 57 puanla 4. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi için mücadele eden Atletico, son haftalarda yaşadığı kriz döneminden çıkmak istiyor. Kral Kupası finalinde penaltılarla yenilginin ardından ligde de üst üste 3 maçını kaybeden Diego Simeone'nin ekibi, moral ve puan için sahaya çıkacak. Karşılarında ise 32 puanla 18. sırada ve düşme hattının ilk sırasında tutunan Elche var. Geçen hafta Valencia'yı devirerek önemli bir galibiyet alan ev sahibi takım, dev rakip karşısında sürpriz peşinde. Bu kritik mücadelenin tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde!