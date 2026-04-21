AZ Alkmaar ile NEC Nijmegen'in karşı karşıya geldiği Hollanda Kupası finalinde dikkat çeken bir an yaşandı. Maçın hakemi Danny Makkelie, müsabakanın oynandığı esnada çalan telefona cevap vermek üzere oyunu durdurdu. İşte o anlar ve Hollandalı hakemin telefonda gerçekleştirdiği görüşme...

Hollanda Kupası finalinde AZ Alkmaar ile NEC Nijmegen karşı karşıya geldi. AZ Alkmaar, rakibini 5-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Ancak karşılaşmaya, hakem Danny Makkelie'nin maç sırasında yaptığı telefon görüşmesi damga vurdu. Mücadelenin hakemi Danny Makkelie, oyun devam ederken maçı durdurarak saha kenarına geldi ve telefonla konuştu. Bu anlar tribündeki ve ekran başındaki izleyicilerde şaşkınlık yarattı.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Olayın nedeni maçtan saatler sonra ortaya çıktı. Makkelie'nin, tribünlerden sahaya atılan havai fişekler ve alınan güvenlik önlemleriyle ilgili olarak Hollanda Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüşme yaptığı belirtildi.

