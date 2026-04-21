Hollanda Kupası finalinde AZ Alkmaar ile NEC Nijmegen karşı karşıya geldi. AZ Alkmaar, rakibini 5-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Ancak karşılaşmaya, hakem Danny Makkelie'nin maç sırasında yaptığı telefon görüşmesi damga vurdu. Mücadelenin hakemi Danny Makkelie, oyun devam ederken maçı durdurarak saha kenarına geldi ve telefonla konuştu. Bu anlar tribündeki ve ekran başındaki izleyicilerde şaşkınlık yarattı.
GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI
Olayın nedeni maçtan saatler sonra ortaya çıktı. Makkelie'nin, tribünlerden sahaya atılan havai fişekler ve alınan güvenlik önlemleriyle ilgili olarak Hollanda Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüşme yaptığı belirtildi.
İŞTE O ANLAR
