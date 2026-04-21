Türkiye Kupası'nda düğüm Konya'da çözülüyor! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Süper Lig'deki rekabetin ardından kupa kulvarında da kozlarını paylaşacak olan iki ekibin mücadelesi, tek maç üzerinden oynanacak. Peki, Konyaspor - Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta başlayacak? Konya - Fener maçı hangi kanaldan şifresiz yayınlanacak? İşte ATV canlı izleme linki ve maçın tüm detayları...

Konyaspor-Fenerbahçe maçı izle!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak kritik mücadelede kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Futbolseverler "TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 21 Nisan 2026 Salı günü oynanacak dev karşılaşmanın ATV ekranlarından şifresiz yayınlanması bekleniyor. Konya'da oynanacak mücadele öncesi iki takım da Süper Lig rekabetini kupa sahnesine taşıyor. TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar futbol gündeminde öne çıkıyor. TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe çeyrek final maçı bilgileri ve izleme linki ASPOR.com'da...

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medya Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21 Nisan Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya yayıncılığındaki Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bu akşam başlıyor. TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe mücadelesi ATV ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde salı günü oynanacak Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ozan Ergün oldu.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya, bu kritik maçı futbolseverlerle şifresiz buluşturuyor.

TURU GEÇEN TAKIM KİMİNLE OYNAYACAK?

Bu turu geçen ekip, yarı finalde Beşiktaş-Corendon Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Arif, Jevtovic, Melih, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Musaba, Talisca, Kerem, Cherif.