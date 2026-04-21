Fransa Kupası yarı finalinde dev kapışma! Lens ve Toulouse, Stade Bollaert Delelis'te kupa finali bileti için karşı karşıya geliyor. Çeyrek finalde Lyon ve Marsilya gibi devleri penaltılarla eleyen iki ekip, tarihi bir fırsatın eşiğinde. Lens, 2010'dan bu yana ilk kez yarı finale yükselmenin sevincini yaşarken, geçen Cuma Toulouse'a karşı 2-0'dan geri gelerek kazandığı 3-2'lik galibiyetle morali yerinde. Tek maç eleme sisteminin geçerli olduğu bu kritik mücadelede kazanan taraf, finale yükselerek kupayı kaldırma hayaline bir adım daha yaklaşacak. Kuzey ekibi Lens'in ev sahibi avantajı mı, yoksa Toulouse'un sürpriz gücü mü galip gelecek? İşte Lens-Toulouse maçının detayları!

Fransa Kupası yarı finalinde Lens ve Toulouse, büyük finale adını yazdırmak için karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Lens, son dönemde taraftarı önünde oynadığı üç resmi maçı da kazanırken bu süreçte toplam 11 gol atarak hücumdaki gücünü ispatladı. Stade Bollaert-Delelis'te Toulouse'a karşı oynadığı son beş maçın dördünden galibiyetle ayrılan Pierre Sage'in ekibi, kupada bu sezon henüz tek bir dakika bile geriye düşmeyerek disiplinli bir performans sergiledi. Öte yandan Toulouse, kupa yolculuğunda adeta bıçak sırtında ilerliyor; dört galibiyetinden ikisini penaltılarla, ikisini ise tek farklı skorlarla alarak direncini gösterdi. Mark McKenzie ve Yann Gboho'nun cezalı olması savunma kurgusunda sıkıntı yaratsa da, takımın kupa tarihinde Lens'e karşı henüz gol bile yememiş olması ve %100'lük galibiyet oranı en büyük motivasyon kaynağı olacak. İşte Lens-Toulouse maçının detayları!

Lens-Toulouse MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Kupası yarı final kapsamındaki Lens-Toulouse maçı, 21 Nisan Salı günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 22.10'da başlayacak.

Lens-Toulouse MAÇI HANGİ KANALDA?

Lens-Toulouse mücadelesi, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lens-Toulouse MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lens: Risser; Baidoo, Ganiou, Sarr; Aguilar, Bulatovic, Thomasson, Udol; Thauvin, Said; Edouard

Toulouse: Restes; Cresswell, Koumbassa, Nicolaisen; Sidibe, Casseres, Sauer, Methalie; Russell-Rowe, Hidalgo; Emersonn