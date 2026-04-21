A.B.İ. yeni bölüm ne zaman? | ATV ABİ 14. bölüm neden yok?

ATV'nin popüler dizisi A.B.İ., 21 Nisan Salı akşamı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı nedeniyle yayınlanmayacak. Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe karşılaşması dizi saatiyle çakıştığı için kanal yönetimi 14. bölümü bir hafta erteledi. Futbol severlerin merakla beklediği kritik kupada mücadele, normal yayın akışını değiştirirken dizi tutkunları bir hafta daha bekleyecek. Maç sonrası özel tekrar bölümüyle izleyicileri memnun etmeyi planlayan ATV, dizinin yeni bölümünü gelecek hafta ekranlara taşıyacak. A.B.İ. hayranları sosyal medyada erteleme kararını yorumlarken 14. bölümde neler yaşanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İşte detaylar!

Her Salı saat 20.00'de izleyiciyi ekran başına kilitleyen A.B.İ. dizisi, bu hafta yerini yeşil sahalardaki kıyasıya mücadeleye bırakıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Konyaspor ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği dev maç, canlı yayınla ATV ekranlarından futbolseverlere ulaşacak. Bu önemli spor organizasyonu nedeniyle A.B.İ.'nin heyecan dolu 14. bölümü, izleyicileri bir hafta daha bekletecek. Yapım ekibi ve kanal, dizinin hikaye akışını bozmamak adına yeni bölümü maç haftasının dışına çekerken, bu akşam ekran başında olacak dizi hayranları için maç bitiminde A.B.İ.'nin eski bölümü ekrana gelecek.

A.B.İ. YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Dizinin yayınlanmama nedeni, ATV'nin Ziraat Türkiye Kupası resmi yayıncısı olması ve Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe çeyrek final karşılaşmasının saat 20.30'da başlaması. Canlı yayın akışı nedeniyle dizi saatiyle kupa maçının çakışması, A.B.İ. dizisinin bu haftalık ertelenmesine sebep oldu.

A.B.İ. 14. BÖLÜM NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Takipçileri için A.B.İ. dizisinin 14. yeni bölümü, 28 Nisan 2026 Salı akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında kaldığı yerden devam edecek. 21 Nisan Salı akşamı saat 20.30'dan itibaren Konyaspor-Fenerbahçe maçı canlı yayınlanacak. Maç bittikten sonra gece kuşağında A.B.İ. dizisinin 13. bölümü tekrar bölümü yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI | 21 NİSAN 2026

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da CANLI İZLE

19: 00 atv Ana Haber

19: 45 Kupa Günlüğü

20: 30 Konyaspor - Fenerbahçe

22: 40 A.B.İ. 13.Bölüm

02: 00 Ateş Kuşları