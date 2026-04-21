Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe CANLI İZLE | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına çıkacak. Ligde Çaykur Rizespor'a son dakika golüyle yenilen ve şampiyonluk yarışında kritik puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, kupada yarı final biletini almak istiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenirken Rizespor maçında hata yapan Dorgeles Nene'nin yerine Musaba'nın forma giymesi öngörülüyor. İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ise kendi evinde sürpriz peşinde koşacak. Iki teknik direktörün taktik mücadelesi, maçın kilit noktası olacak. Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçının tarihi, saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'ler haberimizde.