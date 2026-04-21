Inter-Como maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Coppa Italia yarı final rövanşında Inter, San Siro'da Como'yu ağırlıyor. İlk maçta deplasmanda 0-0 berabere kalan taraflar, finale giden bilet için kozlarını paylaşacak. Serie A'da şampiyonluk yarışının favorisi Inter, İtalya Kupası'nda da ilk finalisti belirlemek için sahaya çıkıyor. Simone Inzaghi'nin rotasyon yaptığı ilk maçta avantaj yakalayan Nerazzurri, kendi evinde işi bitirmek istiyor. Karşısında ise Cesc Fabregas yönetiminde rüya sezon yaşayan Como var. Ekip, kulüp tarihinde ilk kez bir kupa finaline yükselme şansını yakaladı. Peki Inter-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar.