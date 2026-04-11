Wolfsburg-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Bundesliga'da küme düşme hattında 21 puanla 17. sırada mücadele eden VfL Wolfsburg, bugün Volkswagen Arena'da 39 puanla 7. sırada bulunan Eintracht Frankfurt'u ağırlıyor. Wolves için sezonun kalan her maçı adeta final niteliğinde ve kümede kalma mücadelesinde her puan hayati önem taşıyor. Öte yandan Frankfurt, deplasmanda alacağı galibiyetle Avrupa kupalarına katılım hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Karşılaşma futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Wolfsburg-Frankfurt maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi bilmeniz gereken tüm detaylar ve takımların son durumu.