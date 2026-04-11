Heidenheim-Union Berlin maçı izle: Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Bundesliga'nın düşme hattındaki takımı FC Heidenheim, 16 puanla son sırada yer alırken kritik bir maça çıkıyor. 32 puanla 11. sırada bulunan Union Berlin'i kendi sahasında ağırlayacak olan Heidenheim, tam 15 maçtır galibiyet sevinci yaşayamıyor. Taraftarları önünde oynayacak olan ev sahibi ekip, bu kötü galibiyet serisine son verip kümede kalma mücadelesinde önemli bir moral bulma peşinde. Öte yandan Union Berlin ise orta sıralardaki konumunu sağlamlaştırmak ve deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor. Her iki takım için de farklı hedefler taşıyan bu karşılaşma, Bundesliga'nın heyecan dolu mücadelesine bir yenisini ekleyecek. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde!