La Liga'da heyecan verici bir Bask derbisi yaşanıyor. Real Sociedad, Reale Arena'da Deportivo Alaves'i ağırlıyor. 41 puanla 7. sırada bulunan ev sahibi Real Sociedad, Avrupa kupalarına katılım hedefini sürdürmek için bu maçı kazanmak zorunda. Öte yandan 32 puanla 15. sırada yer alan Alaves ise küme düşme hattından uzaklaşmak için kritik puanlar peşinde. Maç öncesi iki takım arasındaki 9 puanlık fark, karşılaşmanın önemini artırıyor. Real Sociedad son haftalarda istikrarlı performans sergilerken, Alaves deplasmanda zorlanıyor. Peki bu kritik Bask derbisi ne zaman oynanacak? Maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte Real Sociedad-Alaves maçının tüm detayları.

Real Sociedad-Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya'da haftanın dikkat çeken maçlarından birinde iki köklü ekip karşı karşıya geliyor. Real Sociedad, bu sezon özellikle iç sahada topladığı 29 puanla dikkat çekiyor. Ligdeki son maçında Levante'yi 2-0 mağlup ederek moral depolayan ev sahibi, hücum hattındaki etkinliğiyle Alaves savunmasını zorlamaya çalışacak. Sociedad'ın en büyük kozu, sezon başından bu yana istikrarlı performansıyla ön plana çıkan hücum silahları olacak. Konuk ekip Deportivo Alaves ise ligin sert takımlarından biri olarak biliniyor. Bu sezon La Liga'da en çok faul yapan ve en çok serbest vuruş kullanan takım olan Alaves, fiziksel oyununu Anoeta'da da sahaya yansıtmak niyetinde. İşte Real Sociedad-Deportivo Alaves maçı detayları!

Real Sociedad-Deportivo Alaves MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Sociedad-Deportivo Alaves maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Reale Arena'da oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 15.00'te yapılacak.

Real Sociedad-Deportivo Alaves MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki kritik mücadele, S Sport, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Sociedad-Deportivo Alaves MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martin, Caleta-Car, Gomez; Turrientes, Soler; Barrenetxea, Sucic, Guedes; Oyarzabal

Deportivo Alaves: Sivera; Tenaglia, Jonny, Parada; Perez, Blanco, Ibanez, Rebbach; Alena; Martinez, Boye