Roma-Pisa maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Serie A'nın 28. haftasında Roma, Stadio Olimpico'da Pisa'yı konuk ediyor. Hafta içi Inter'e karşı aldığı 5-2'lik ağır yenilginin ardından moral arayan Roma, 54 puanla 6. sırada bulunuyor ve Avrupa kupalarına katılım hedefini sürdürüyor. Karşısında ise ligde son sırada yer alan ve küme düşme tehlikesiyle boğuşan 18 puanlık Pisa var. Ev sahibi Roma için bu maç, Inter yenilgisinin etkilerini silmek ve puan tablosunda yukarı tırmanmaya devam etmek açısından kritik önem taşıyor. Pisa ise Serie A'da kalma mücadelesinde her puana muhtaç durumda ve deplasmanda sürpriz bir sonuç peşinde koşacak. Roma-Pisa maçının ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı haberimizde!