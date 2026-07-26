Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, prestijli hazırlık müsabakasında teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'i Bursa'da konuk ediyor. Yöneticilerin ve yeşil-beyazlı camianın büyük bir sabırsızlıkla beklediği dev karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler arama motorlarında "Bursaspor - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta?", "Bursaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" ve "Bursaspor Shakhtar maçı canlı izle" sorularına yanıt arıyor. İşte heyecan dolu hazırlık maçının başlama saati, canlı yayın kanalı ve tüm detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını büyük bir titizlikle sürdüren temsilcimiz Bursaspor, sezon öncesi en ciddi sınavlarından birinde Ukrayna'nın köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibini Bursa'da ağırlayacak olan yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde görkemli bir prova vermeyi hedefliyor. Futbolseverler ve yeşil-beyazlı taraftarlar arama motorlarında "Bursaspor - Shakhtar Donetsk maçı bugün saat kaçta?", "Bursaspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor?" ve "TRT Spor canlı izle Bursaspor Shakhtar" sorgulamalarını aratıyor. İşte 26 Temmuz 2026 Pazar (Bugün) günü oynanacak Bursaspor - Shakhtar Donetsk hazırlık müsabakasının başlama saati, canlı yayın kanalı ve izleme bilgileri...

BURSASPOR - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursaspor ile Shakhtar Donetsk arasındaki hazırlık karşılaşması 26 Temmuz 2026 Pazar (Bugün) günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da (TSİ) başlayacak.

BURSASPOR - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Bursa'da kapalı gişe oynanması beklenen bu dev mücadele TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak voleybol ile futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden izleyebileceğiniz gibi TRT Spor'un resmi web sitesi ve dijital platformları üzerinden de canlı takip edebilirsiniz.

👉 BURSASPOR - SHAKHTAR DONETSK MAÇINI CANLI VE ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (TRT SPOR EKRANI)