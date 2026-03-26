Slovakya-Kosova canlı skor takibi | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off yarı finalinde kritik mücadele! Slovakya ile Kosova, Bratislava'da tek maçlık eleme sisteminde karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadelenin galibi, Türkiye-Romanya maçının kazananıyla 31 Mart'ta final oynayarak Dünya Kupası biletini alma şansı yakalayacak. A Milli Takımımızın muhtemel rakiplerinden birini belirleyecek bu kritik karşılaşmada her iki takım da hata yapma lüksüne sahip değil. Slovakya'nın ev sahibi avantajı mı, yoksa Kosova'nın sürpriz yapma gücü mü galip gelecek? Dünya Kupası hayallerinin gerçekleşmesi için son derece önemli olan bu maçın tüm detayları, yayın saati ve kanal bilgisi haberimizde.