“Bologna FC - Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda?” sorusu Serie A gündeminde öne çıkıyor. Stadio Dall’Ara’da oynanacak karşılaşmada iki ekip arasındaki puan farkı sadece iki. Bu nedenle mücadele, Avrupa kupaları yarışında belirleyici bir rol oynayabilir.

İtalya Serie A'da heyecan fırtınası Stadio Renato Dall'Ara'da esiyor! Hafta içi Avrupa arenasında elde ettiği heyecan verici zaferin ardından lige dönen Bologna, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarışı için doğrudan rakibi olan Lazio ile karşılaşıyor. İki ekip arasında sadece iki puan fark bulunurken, kazananın dev bir avantaj yakalayacağı Bologna - Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yayın bilgileri...

BOLOGNA-LAZIO MAÇI NE ZAMAN?

Bologna-Lazio maçı, 22 Mart Pazar günü oynanacak.

BOLOGNA-LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Bologna-Lazio maçı, saat 17:00'de başlayacak.

BOLOGNA - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Bologna ile Lazio arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak.

BOLOGNA-LAZIO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bologna ve Lazio, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Bologna'da, Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Bologna muhtemel ilk 11'i: Ravaglia, Zortea, Lucumi, Vitik, Miranda, Moro, Freuler, Sohm, Orsolini, Castro, Cambiaghi

Lazio'nun muhtemel ilk 11'i: Motta, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Dele-Bashiru, Patric, Taylor, Isaksen, Maldini, Pedro

