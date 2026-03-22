Beşiktaş'ta önümüzdeki sezona yönelik transfer çalışmaları hız kazanırken Crystal Palace Kulübü'nün Japon futbolcusu Daichi Kamada ile ilgili resmi adımların atılması sürpriz sayılmayacak. 29 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle mukavelesi bu sezonun ardından bitiyor. 10 numara, forvet arkası ve merkez orta sahada görev yapabilen Daichi Kamada, Japonya Milli Takımı'nın da önemli bir parçası durumunda. Yeni Asır'ın haberine göre, Güney Koreli Oh transferinden mutlu olan Kartal'ın Kamada transferini de bitirmesi bekleniyor.

20 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

1.80 boyundaki futbolcu bu sezon Premier Lig'de 20 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.489 dakika kaldı. 1 asisti bulunuyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, oyuncunun transferine onay verdiği belirtildi. Güney Koreli Oh sonrasında Japon Daichi Kamada transferi de tamamlanırsa, Beşiktaş'ın Uzak Doğu pazarındaki etkisi artacak.