Yaz transfer döneminde Gedson Fernandes'i Beşiktaş'tan 20.7 milyon Euro'ya renklerine bağlayan Spartak Moskova, siyah-beyazlıların bir yıldızına daha kanca attı.

Ntvspor'da yer alan habere göre, Gedson Fernandes'in performansından son derece memnun olan Spartak Moskova şimdi de Felix Uduokhai'a talip oldu. Beşiktaş'ın yeni sezon planları arasında yer almayan Alman stoperin ayrılığı son derece olası.



Beşiktaş, sözleşmesinin son yılına girecek olan 28 yaşındaki savunmacının transferi konusunda Spartak Moskova'ya zorluk çıkarmayacak. Uduokhai da kariyerini başka bir ülkede sürdürmeye sıcak bakıyor.

Bu sezon toplam 19 maça çıkan deneyimli stoper, 1395 dakika sahada kaldı.