Son dakika spor haberi: 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım’da, Real Madrid’de forma giyen Arda Güler dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Milli yıldızın Elche’ye attığı harika gol, Rumen basınında da geniş yankı buldu. İşte detaylar...

La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Elche'yi 4-1 mağlup ederken milli futbolcu Arda Güler maça damga vurdu. Yıldız oyuncu, kendi sahasından kaydettiği muhteşem golle dünya genelinde gündem oluşturdu.

Arda'nın muhteşem golü, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde rakibimiz olan Romanya'da da büyük yankı uyandırdı.

Rumen basınından Prosport; Arda Güler'in Elche'ye attığı golü, Gheorghe Hagi'nin Real Madrid forması giyerken Osasuna'ya attığı gole benzeterek, "Dünyayı ayağa kaldırdı! Arda Güler, Türkiye–Romanya maçı öncesinde Real Madrid formasıyla orta sahadan, adeta Gică Hagi tarzı bir gole imza attı" ifadeleriyle manşete taşıdı.



