İngiltere doğumlu Kıbrıslı Türk yetenek, Arsenal U21’de gösterdiği performansla dikkat çekiyor. İngiltere ve Jamaika milli takımlarında oynama hakkına sahip genç savunmacı, bu ülkelerin yanı sıra Türkiye Milli Takımını'nda da oynayabilir. İşte detaylar...

İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal'in U21 kadrosunda yer alan 18 yaşındaki savunma oyuncusu Jaden Dixon, yetenekleriyle dikkat çekiyor. İngiltere'nin Havering bölgesinde dünyaya gelen genç futbolcunun annesi Kıbrıslı Türk, bu sayede Dixon'un Türkiye'nin yanı sıra İngiltere ve babası üzerinden Jamaika milli takımlarında da oynama hakkı bulunuyor.



KARİYERİNE TOTTENHAM'DA BAŞLADI

Futbol yolculuğuna Tottenham altyapısında başlayan Dixon, daha sonra Stoke City'de gelişimini sürdürdü. Şubat ayında yaklaşık 2,3 milyon euro karşılığında Arsenal'in altyapısına katılan genç savunmacı, kısa sürede gösterdiği performansla öne çıktı ve geçtiğimiz günlerde FA Cup'ta Arsenal A Takımı formasıyla ilk maçına çıktı.

TÜRKİYE'Yİ SEÇEBİLİR



Teknik direktör Mikel Arteta'nın gözetiminde gelişimini sürdüren Dixon, İngiltere alt yaş milli takımlarında da forma giymeye başladı. U17'den U19 seviyelerine kadar görev alan oyuncunun hangi milli takımı seçeceği ise merak konusu. İngiltere, Türkiye ve Jamaika seçenekleri bulunuyor ancak Dixon henüz kararını vermedi.

COLIN KAZIM AYNI DURUMU YAŞAMIŞTI



Benzer bir durum, daha önce Colin Kazım-Richards'ta yaşanmıştı. Londra doğumlu Kazım-Richards, Kıbrıslı Türk kökeni sayesinde Türkiye A Milli Takımı'nda 37 kez forma giymiş ve Fenerbahçe ile Galatasaray gibi önemli kulüplerde oynamıştı.



PİYASA DEĞERİ



Piyasa değeri 2,5 milyon euro civarında olan Dixon, merkezi savunmanın yanı sıra sağ ve sol bek pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Hem kökeni hem de potansiyeliyle dikkat çeken genç oyuncunun önümüzdeki yıllarda adından söz ettirmesi bekleniyor.

