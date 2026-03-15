Fransa Ligue 1'de 26. hafta mücadelesinde Rennes ile Lille, Avrupa kupalarına katılım için kritik bir maçta karşı karşıya geliyor. Son 4 maçta üst üste galibiyet alan ve 43 puanla 6. sırada yer alan Rennes, formunu sürdürmeyi hedefliyor. Aston Villa karşısında Avrupa Ligi'nde aldığı yenilginin ardından moral arayan Lille ise 41 puanla 7. sırada bulunuyor. Peki, Rennes-Lille maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

RENNES-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'de 26. hafta mücadelesinde oynanacak Rennes-Lille maçı 15 Mart 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

RENNES-LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Roazhon Park'ta oynanacak Rennes-Lille maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.