İtalya Serie A'nın 29. haftasında Napoli ile Lecce karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında 56 puanla 3. sırada yer alan Napoli, Stadio Diego Armando Maradona'da taraftarı önünde galibiyetle zirveye yaklaşmayı hedefliyor. Konuk ekip Lecce ise 27 puanla 16. sırada bulunuyor ve küme düşme hattından uzaklaşmak için kritik puanlara ihtiyaç duyuyor. Napoli'nin ev sahibi avantajını kullanarak üç puan alması beklenirken, Lecce sürpriz bir sonuçla ligde kalma mücadelesinde moral bulmak istiyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

İtalyan futbolunun büyüleyici atmosferinde 29. hafta perdesi açılırken, sezon başından bu yana istikrarlı bir görüntü çizen ev sahibi takım, kendi sahasında ligin dirençli ekiplerinden birini konuk ediyor. Teknik direktör Antonio Conte yönetiminde şampiyonluk hedefine kilitlenen ve özellikle iç saha karnesiyle rakiplerine korku salan Napoli, bu zorlu engeli de kayıpsız geçerek yoluna devam etmek niyetinde. Öte tarafta ise Eusebio Di Francesco idaresinde ligde kalma mücadelesi veren ve son haftalardaki yükselen performansıyla moral bulan konuk ekip, savunma disiplini ve hızlı hücum organizasyonlarıyla dev rakibine geçit vermemeyi amaçlıyor. Stadio Diego Armando Maradona'nın ev sahipliği yapacağı bu heyecan dolu randevuda, teknik direktörlerin taktiksel hamleleri ve oyun içindeki stratejik dokunuşları galibiyetin anahtarı olacak. İşte Napoli-Lecce maçı detayları...

Napoli-Lecce MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A 29. haftasındaki Napoli-Lecce mücadelesi, 14 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati ile 20.00'de başlayacak.

Napoli-Lecce MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma Türkiye'de canlı olarak S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanalları üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

Napoli-Lecce MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Anguissa, Spinazzola; Elmas, Alisson; Hojlund

Lecce: Falcone; Veiga, Gabriel, Siebert, Ndaba; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic