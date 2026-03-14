Fransa Ligue 1'de kritik bir düşme hattı mücadelesi yaşanıyor. 26. hafta kapsamında Angers, sahasında Nice'i ağırlıyor. Alexandre Dujeux yönetimindeki ev sahibi ekip, 32 puanla 11. sırada yer alırken, Nantes deplasmanından aldığı 1-0'lık galibiyetle moralli. Karşısında ise Claude Puel'in gelişiyle toparlanma çabasındaki Nice var. 24 puanla 15. sırada bulunan konuk ekip, düşme hattına tehlikeli yakınlıkta. Son haftalardaki istikrarsız performans Nice taraftarını endişelendirirken, Raymond Kopa deplasmanı takım için adeta final havasında. Angers-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmayla ilgili tüm detaylar.

Ligue 1'de alt ve orta sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Angers ile Nice kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Angers'te bu sezon 9 kez kalesini gole kapatan Herve Koffi'nin performansı güven verirken, orta sahanın dinamik ismi Yassin Belkhdim'in kart cezası nedeniyle yokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Konuk ekip Nice cephesinde ise sakatlık kabusu devam ediyor; Mohamed Abdelmonem ve Moise Bombito gibi savunma oyuncularının eksikliğinde kaptan Dante'nin tecrübesine büyük iş düşecek. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı deplasmanda 1-0 kazanan Angers, taraftarı önünde de aynı başarıyı tekrarlayıp ilk 10 hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. İşte Angers-Nice maçının detayları...

Angers-Nice MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ligue 1'in 26. haftasındaki Angers-Nice maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. Raymond Kopa'daki karşılaşma, Türkiye Saati ile 21.00'de başlayacak.

Angers-Nice MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa'nın en üst liginin puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki Angers-Nice mücadelesi, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Angers-Nice MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Angers: Koffi; Biumla, Camara, Lefort; Arcus, Capelle, Belkebla, van den Boomen, Ekomie; Sbai, Koyalipou

Nice: Dupe; Clauss, Bah, Dante, Bard; Boudaoui, Vanhoutte; Cho, Sanson, Louchet; Diop