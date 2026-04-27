Inter, A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu bu sabah Rozzano'daki Humanitas Klinik Enstitüsü'nde tıbbi muayeneden geçti. Muayeneler, sol bacağındaki soleus kasında bir gerilme olduğunu ortaya çıkardı. Durumu önümüzdeki günlerde değerlendirilecek." ifadelerine yer verildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon İtalyan deviyle 30 karşılaşmaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu 12 gol ve 7 asist kaydetti.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde oynanacak.