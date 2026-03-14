Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan dorukta! 26. hafta karşılaşmasında Al Fateh, evinde şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından Al Hilal ile karşı karşıya geliyor. Jose Gomes yönetimindeki ev sahibi ekip, 28 puanla 12. sırada bulunuyor ve son haftalardaki düşüş trendini kırmak için bu maçı kazanmak zorunda. Karşısında ise 61 puanla 3. sırada yer alan ve Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Al Hilal var. İtalyan teknik adam, yenilmezlik serisini sürdürerek zirve yarışında avantaj elde etmek istiyor. Prince Abdullah bin Jalawi Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele, hem küme düşme hem de şampiyonluk yarışı açısından büyük önem taşıyor. Maçın yayın saati ve kanalı haberimizde...

Pro Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarında Al Fateh, taraftarı önünde ligin en formda ekiplerinden Al Hilal karşısında dirençli bir futbol sergilemeye hazırlanıyor. Ev sahibi ekipte Mourad Batna hücumdaki üretkenliğiyle en büyük koz olurken, savunmada yaşanan aksaklıkların bu maçta nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Konuk ekip Al Hilal cephesinde ise Sergej Milinkovic-Savic gibi yıldızların önderliğindeki hücum hattı, ligin en çok gol atan takımlarından biri olma unvanını bu deplasmanda da sürdürmek istiyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Al Hilal 2-1 kazanmış olsa da, Al Fateh'in sahasındaki mücadeleci yapısı bu randevuyu her türlü sonuca açık hale getiriyor. İşte Al Fateh-Al Hilal maçının detayları...

Al Fateh-Al Hilal Riyadh MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan'ın 26. haftasındaki Al Fateh-Al Hilal Riyadh maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

Al Fateh-Al Hilal Riyadh MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'de puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki mücadele, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Al Fateh-Al Hilal Riyadh MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Al Fateh: Pacheco; Baattiah, Aljari, Fernandes, Al-Swealem; Saadane, Youssouf; Batna, Bendebka, Al-Aboud; Vargas

Al Hilal Riyadh: Bounou; Al-Harbi, Koulibaly, Al-Tambakti, Hernandez; Milinkovic-Savic, Hawsawi, Kanno; Malcom, Benzema, Salem Al-Dawsari