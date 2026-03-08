Valencia-Deportivo Alaves maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da düşme hattındaki iki takım Valencia ile Deportivo Alaves, 27. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. 29 puanla 15. sırada yer alan Valencia, evinde kazanarak kümede kalma umutlarını güçlendirmek istiyor. 27 puanla bir sıra geride olan Deportivo Alaves ise deplasmanda kritik bir galibiyet peşinde. Her iki takım için de puan kaybetmenin lüks olmadığı bu maç, La Liga'nın alt sıralarındaki kader mücadelesini belirleyecek. Peki, Valencia-Deportivo Alaves maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?