Sevilla-Rayo Vallecano maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Sevilla-Rayo Vallecano maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 27. haftasında kritik bir mücadele yaşanacak. Ligde 13. sırada yer alan ve 30 puanla düşme hattından kurtulmaya çalışan Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Endülüs ekibi son haftalarda yaşadığı performans düşüklüğüne son vermek ve taraftarı önünde moral bularak sezona iyi devam etmek istiyor. Karşısında ise 33 puanla üst sıralara tırmanma hesapları yapan Rayo Vallecano var. Peki, Sevilla-Rayo Vallecano maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?