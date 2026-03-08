Getafe-Real Betis maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da 27. hafta mücadelesinde Getafe ile Real Betis karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Getafe, son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Mavi-beyazlı ekip, son 4 maçta 3 galibiyet alarak çıkış yakaladı ve 32 puanla 11. sıraya yükselmeyi başardı. Konuk Real Betis ise son 2 haftada üst üste beraberliklerle puan kaybetti ve 43 puanla 5. sıradaki konumunu koruma mücadelesi veriyor. Peki, Getafe-Real Betis maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

GETAFE-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da 27. hafta mücadelesinde oynanacak Getafe-Real Betis maçı 8 Mart 2026 Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

GETAFE-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Alfonso Perez Kolezyumu'nda oynanacak Getafe-Real Betis maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.