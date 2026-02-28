Como-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Serie A'nın 27. haftasında Como ile Lecce arasında oynanacak kritik mücadele, her iki takım için de farklı hedefler taşıyor. Cesc Fabregas yönetimindeki Como, 45 puanla 6. sırada yer alırken Şampiyonlar Ligi hedefine yaklaşmaya devam ediyor. Geçen hafta Juventus deplasmanından galibiyetle dönen göl kenarı ekibi, kendi sahasında Lecce'yi konuk ederek Avrupa yolculuğunu pekiştirmek istiyor. Karşısında ise 24 puanla 18. sırada bulunan ve küme düşme hattının hemen üzerinde tutunan Lecce var. Deplasman ekibi, Como deplasmanından puan ya da puanlar çıkararak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. İki takım arasındaki 21 puanlık fark, maça farklı motivasyonlarla çıkacak ekiplerin mücadelesini daha da ilginç kılıyor. Como-Lecce maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.