Ligue 1'in 23. haftasında futbolseverleri heyecanlı bir mücadele bekliyor. Toulouse vs Paris FC maçı, 2022'den bu yana iki takımın ligdeki ilk karşılaşması olacak. Mücadele, Cumartesi günü Stadium de Toulouse'da oynanacak. Toulouse-Paris FC maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu taraftarlar tarafından araştırılıyor. Toulouse evinde avantajı kullanmak isterken, Paris FC deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Toulouse-Paris FC maçı detayları ASPOR.com'da!

TOULOUSE-PARIS FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Toulouse-Paris FC maçı, 21 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 21:00'de başlayacak.

TOULOUSE-PARIS FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Toulouse ile Paris FC arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

