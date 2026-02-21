Serie A’da haftanın dikkat çeken maçlarından biri Lecce ile Inter arasında oynanacak. Avrupa’da moral kaybı yaşayan Inter, ligdeki galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.

Serie A'da haftanın dikkat çeken maçlarından biri Lecce ile Inter arasında oynanacak. Avrupa'da moral kaybı yaşayan Inter, ligdeki galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Inter, Serie A'da üst üste altı maç kazanarak şampiyonluk favorileri arasında yer alıyor. Lecce ise iç saha avantajını kullanarak dev rakibi karşısında direnç göstermeyi hedefliyor. Peki, Lecce-Inter Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lecce-Inter Milano maçı detayları ASPOR.com'da!

LECCE-INTER MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lecce-Inter maçı, 21 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

LECCE-INTER MILANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Lecce ile Inter arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Lecce muhtemel 11'i: Falcone, Veiga, Gabriel, Gaspar, Gallo, Coulibaly, Ramadani, Pierotti, Gandelman, Banda, Cheddira

Inter Milan muhtemel 11'i: Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Esposito

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Serie A'da zirve yarışını sürdüren Inter Milan, 61 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Milano temsilcisi, son haftalardaki istikrarlı performansıyla dikkat çekerken, ligde oynadığı son beş maçta yenilgi yüzü görmedi. Hem hücum hattındaki üretkenliği hem de savunmadaki disiplinli oyunu sayesinde şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etmiş durumda. Özellikle üst üste alınan galibiyetler, takımın özgüvenini artırırken teknik heyetin de rotasyon konusunda elini güçlendiriyor.

Öte yandan Lecce ise 24 puanla 17. sırada bulunuyor ve alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veriyor. Sezon boyunca dalgalı bir performans sergileyen Lecce, son iki maçını kazanarak moral depoladı. Bu galibiyetler, küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını açma adına kritik önem taşıyor. İç sahada daha dirençli bir görüntü çizen Lecce, güçlü rakipler karşısında savunma güvenliğini ön planda tutarak puan arıyor.

Inter zirvede hata yapmak istemezken, Lecce ise çıkışını sürdürerek ligde kalma yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Bu tablo, iki takım arasındaki karşılaşmayı hem zirve hem de alt sıra mücadelesi açısından oldukça kritik hale getiriyor.

