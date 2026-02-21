Serie A’da ilk dört yarışını yakından ilgilendiren Juventus-Como karşılaşması için geri sayım başladı. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, hem puan tablosundaki sıralamayı hem de Avrupa kupaları hedefini doğrudan etkileyecek.

Serie A'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Juventus ile Como arasında oynanacak. İlk dört hedefi bulunan iki takımın mücadelesi büyük heyecana sahne olacak. Juventus 46 puanla 5. sırada yer alırken, Como 42 puanla hemen arkasında 6. sırada bulunuyor. Son maçlarında galibiyet alamayan iki ekip de bu karşılaşmayı çıkış maçı olarak görüyor. Juventus-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. Juventus-Como maçı yayın bilgileri ASPOR.com'da...

JUVENTUS-COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus ile Como arasındaki Serie A mücadelesi 21 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Torino'da oynanacak karşılaşma, haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Kritik mücadele saat 17.00'de başlayacak. Cumartesi günü futbol keyfi yaşamak isteyen taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.

JUVENTUS-COMO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Juventus ile Como arasındaki Serie A maçı, Türkiye'de S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, yayın saatinde platform üzerinden maçı takip edebilecek.

MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN SON DURUMU

Juventus, ligde topladığı 46 puanla 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, üst sıralardaki takımlarla arasındaki puan farkını kapatmak ve yeniden ilk dört potasına girmek istiyor. Ancak son haftalarda yaşanan puan kayıpları ve Avrupa kupalarında alınan olumsuz sonuçlar takımın moralini olumsuz etkilemiş durumda.

Como ise 42 puanla 6. sırada bulunuyor ve güçlü rakibini deplasmanda mağlup ederek üst sıralara bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Son maçlarında galibiyet alamayan iki ekip için de bu karşılaşma büyük önem taşıyor.

COMO'NUN JUVENTUS DEPLASMANINDAKİ TARİHİ

Como'nun Juventus'a karşı deplasmanda elde ettiği tek galibiyet 1951 yılına kadar uzanıyor. Ancak bu sezonun ilk yarısında Stadio Sinigaglia'da alınan 2-0'lık galibiyet, Biancoblu cephesinde büyük bir özgüven oluşturdu. Bu sonuç, Como'nun Avrupa kupalarına katılabileceği yönündeki inancı da güçlendirdi.

Serie B'den yükselişlerinin üzerinden henüz iki yıl geçmeden önemli yatırımlar yapan Como, şu anda Serie A'da ilk dört mücadelesi veriyor. Ayrıca İtalya Kupası'nda yarı finale çıkarak Inter ile eşleşmeleri, kulüp tarihinin en iddialı sezonlarından birini yaşadıklarını gösteriyor.

COMO'DA FORM DÜŞÜŞÜ ALARMI

Teknik direktör Cesc Fabregas yönetimindeki Como, son haftalarda düşüş yaşıyor.

10 kişi kalan Atalanta ile golsüz berabere kaldılar.

Küme düşme hattındaki Fiorentina'ya sürpriz bir yenilgi aldılar.

Hafta içi AC Milan ile berabere kaldılar.

Bu sonuçlar, Como'nun sezon içindeki en uzun galibiyetsiz serisini yaşamasına neden oldu. Milan maçında yaşanan gerginlikte, Fabregas ile Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri arasında tansiyon yükseldi ve Allegri bir kez daha kırmızı kart gördü.

Nico Paz'ın golüyle öne geçmelerine rağmen skoru koruyamayan Como, buna rağmen deplasmanda topladığı 19 puanla dikkat çekiyor. Üstelik bu takvim yılında dış sahada henüz mağlubiyet yaşamadılar.

JUVENTUS'TA SAVUNMA KRİZİ VE EKSİKLER

Ev sahibi Juventus cephesinde ise önemli eksikler bulunuyor. Salı günü oynanan karşılaşmada sakatlanan savunmanın kilit ismi Bremer'in uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kalulu'nun cezası, Emil Holm'un da forma giyemeyecek olması savunmada zorunlu değişiklikleri gündeme getiriyor.

Hücum hattında ise belirsizlik sürüyor. Jonathan David'in kasık sakatlığının durumu netleşmedi. Dusan Vlahovic ve Arkadiusz Milik'in de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamama ihtimali bulunuyor. Eğer David yetişmezse, Weston McKennie veya Lois Openda'nın Kenan Yıldız'ın desteğiyle ileri uçta görev alması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus muhtemel 11'i: Di Gregorio, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Cabal, Conceicao, Kenan Yıldız, McKennie

Como muhtemel 11'i: Butez, Smolcic, Ramon, Kempf, Valle, Perrone, Da Cunha, Voyvoda, Baturina, Rodriguez, Douvikas

