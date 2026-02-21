Cagliari Calcio-Lazio Rome maçı canlı izlemek için tıklayın

Sardinya'da oynanacak Cagliari-Lazio karşılaşması, haftanın en çekişmeli mücadelelerinden biri olmaya aday. İki takım da beklenenden daha iddialı bir sezon geçirirken, puan farkının yalnızca 5 olması maçı daha da önemli hale getiriyor. Cagliari-Lazio maçı Cumartesi akşamı oynanacak. Cagliari 28 puanla 13. sırada ve son yıllarda Lazio'ya karşı galibiyet almakta zorlandı. Ev sahibi ekip, 12 yıllık hasreti sona erdirmek istiyor. Lazio ise 33 puanla 9. sırada ve Avrupa hedefi için kazanmak zorunda.

CAGLIARI-LAZIO MAÇI NE ZAMAN?

Cagliari-Lazio maçı, 21 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

CAGLIARI-LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Cagliari-Lazio maçı, saat 22:45'te başlayacak.

CAGLIARI-LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Cagliari ile Lazio arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

