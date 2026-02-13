Ligue 1'in 22. haftasında dev kapışma! Şampiyonluk yolunda ilerleyen PSG, Rennes deplasmanında zorlu bir sınav verecek. 51 puanla zirvede yer alan Paris ekibi, son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedeflerken, 31 puanla 6. sırada bulunan Rennes ise kendi sahasında lideri yıkarak Avrupa kupalarına giden yolda önemli bir adım atmak istiyor. Formda olan PSG'nin deplasman performansı ile Rennes'in ev sahibi avantajı karşı karşıya gelecek. Ligue 1'in kritik mücadelesinin tüm detayları, maç saati, canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde...

Roazhon Park'taki Rennes-PSG karşılaşması, Ligue 1'in en kaliteli kadrolarından ikisini karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Rennes, bu sezon özellikle iç sahada sergilediği dirençli futbolla tanınıyor; ancak son haftalarda yaşanan puan kayıpları onları zirvenin biraz uzağında bıraktı. Teknik direktör Habib Beye'nin öğrencileri sürpriz arayacak. Konuk ekip PSG cephesinde ise Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi öncesi hata yapmak istemiyor. Paris ekibinde Ousmane Dembele ve Bradley Barcola gibi isimlerin hızı, Rennes savunması için en büyük tehdit olacak. İşte Rennes-PSG maçı detayları...

Rennes-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 22. haftasındaki bu zorlu randevu, 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmayı tecrübeli hakem Benoit Bastien yönetecek.

Rennes-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligue 1'deki bu kritik zirve mücadelesi, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports 4 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Rennes-PSG MUHTEMEL 11'LER

Rennes: Samba; Seidu, Rouault, Brassier; Nordin, Camara, Rongier, Merlin, Tamari; Lepaul, Embolo

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola