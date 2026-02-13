Serie A'nın 25. haftasında şampiyonluk yarışının önemli takımlarından Milan, küme düşme hattındaki Pisa deplasmanına çıkıyor. 50 puanla ligde 2. sırada bulunan ve lider Inter'in 3 puan gerisinde seyreden konuk takım, 22 maçlık yenilmezlik serisiyle formda. Geçen hafta Bologna'yı 3-0 mağlup eden Milan, zayıf rakibi karşısında galibiyet alarak şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyor. Diğer tarafta 15 puanla 19. sırada yer alan Pisa, evinde büyük sürprize imza atarak küme düşmekten kurtulma mücadelesinde kritik puanlar toplamayı hedefliyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani'deki Pisa-Milan mücadelesi, kağıt üzerinde Milan'ın mutlak favori olduğu bir karşılaşma. Konuk ekip Milan, hücum hattındaki silahlarıyla Pisa savunmasını zorlayacak. Ev sahibi Pisa cephesinde ise teknik direktör Alberto Gilardino, ligin en az gol atan ekiplerinden biri olan takımını dev rakibine karşı dirençli bir savunma kurgusuyla sahaya sürecek. Sezonun ilk yarısında San Siro'da oynanan maçın 2-2'lik sürpriz beraberlikle sonuçlanmış olması, Milan'ın bu deplasmana çok daha konsantre çıkacağını gösteriyor. İşte Pisa-Milan maçı detayları...

Pisa-Milan MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 25. haftasındaki bu kritik karşılaşma, 13 Şubat 2026 Cuma günü, Türkiye saati ile 22.45'te oynanacak.

Pisa-Milan MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A heyecanı, Türkiye'de canlı olarak TiviBu Spor 2 platformu üzerinden futbolseverlerle buluşacak.