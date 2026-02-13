Fransa Ligue 1'de 22. hafta mücadelesi, Monaco'nun sahasında Nantes'ı ağırlayacağı kritik maçla devam ediyor. Sakatlıklar nedeniyle Paul Pogba ve Eric Dier gibi yıldız futbolcularından mahrum kalan Monaco, 28 puanla 13. sırada bulunuyor ve taraftarı önünde alacağı galibiyetle Avrupa kupalarına katılım hedefine yaklaşmak istiyor. Karşısında ise 14 puanla küme düşme hattında seyreden ve son 4 maçını kaybeden Nantes yer alacak. 17. sıradaki konuk ekip, II. Louis Stadyumu'nda kazanarak ligde kalma mücadelesinde önemli bir adım atmayı planlıyor. Monaco-Nantes maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.

Monaco-Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stade II. Louis'deki Monaco-Nantes mücadelesi, her iki takımın da çok sayıda eksikle sahaya çıkacağı zorlu bir sınav niteliğinde. Ev sahibi Monaco'da adeta bir sakatlık kabusu yaşanıyor; Paul Pogba, Eric Dier, Mohammed Salisu ve Takumi Minamino gibi kilit isimlerin yanı sıra yıldız golcü Ansu Fati'nin de durumu belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Sébastien Pocognoli, bu revire dönen kadrodan en iyi verimi alarak şanssızlığını kırmak istiyor. Konuk ekip Nantes cephesinde ise işler daha da zor; üst üste alınan 4 yenilgi sonrası morallerin bozuk olduğu konuk ekip, Ahmed Kantari yönetiminde bu zorlu deplasmandan en az bir puan çıkararak nefes almak istiyor. Sezonun ilk yarısında oynanan ve tam 8 golün atıldığı müthiş maçın ardından, futbolseverler yine gollü bir mücadele bekliyor. İşte Monaco-Nantes maçı detayları...

Monaco-Nantes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 22. haftasındaki bu zorlu randevu, 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 23.05'te oynanacak. Karşılaşmayı tecrübeli hakem Eric Wattelier yönetecek.

Monaco-Nantes MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligue 1'deki bu kritik zirve mücadelesi, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports 4 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Monaco-Nantes MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Kohn; Teze, Zakaria, Kehrer; Vanderson, Camara, Coulibaly, Henrique; Akliouche, Golovin; Balogun

Nantes: Lopes; Amian, Youssif, Cozza; Centonze, Coquelin, Lepenant, Tabibou; Cabella, Abline; Mohamed