Elche-Osasuna canlı yayın: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'nın 24. haftasında kritik bir mücadele yaşanacak. Düşme hattından kurtulmak için mücadele eden Elche, 24 puanla 15. sırada yer alırken, evinde Osasuna'yı ağırlayacak. 29 puanla 9. sırada bulunan konuk ekip ise Avrupa kupalarına katılım hedefiyle sahaya çıkacak. Ev sahibi takım taraftarının desteğiyle güvenli bölgeye çıkmak isterken, Osasuna deplasman galibiyetiyle üst sıralara tırmanmayı planlıyor. İspanya La Liga'da heyecan dolu 90 dakika öncesi maç saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. Peki Elche-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar.